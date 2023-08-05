VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçik, yaralı kadın teröristi sedyeyle taşıdı, tedavisini yaptı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı
Kavurucu sıcaklar devam edecek
Ukrayna'nın, Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine saldırı düzenlediği bildirildi
Aşkını ilan etti
05 Ağustos 2023 Cumartesi 08:40:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 08:40:00

Salı günü serinleyeceğiz

ABONE OL

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birlikte vatandaşı zorladı. Gölgede ölçülen sıcaklıklar bile 40 dereceyi buldu. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, aşırı sıcak havanın 3 gün daha devam edeceğini söyleyerek, 'Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde 8-9 derece birden azalacak' dedi.

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birleşince etkisini artırdı. Sıcaklıklar gölgede bile 40 dereceyi buldu. Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 derece görüldü. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, aşırı sıcak havanın 3 gün daha devam edeceğini, salıdan itibaren havaların serinleyeceğini söyledi.

Yazın en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur', yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Termometreler dün Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 dereceyi gösterirdi. İstanbul'da 36, Ankara 34, İzmir'de 37 dereceyi bulan (gölgede ölçülen) sıcaklıklar hissedilen nemle birlikte vatandaşları bunalttı. Şehirlerin kalabalıklarıyla meşhur caddelerinde sakinlik gözlendi, sahiller adeta dolup taşarken denizlerde kulaç atacak yer kalmadı.

İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlendi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-6 derece üzerinde seyrettiğini ifade ederek "Aşırı sıcaklar Batı bölgeleri ve İstanbul'da 3 gün daha devam edecek. Önemli işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerinde sıcaklıklar bugüne göre 8-9 derece birden düşecek." dedi.

Etiketler : Aşırı sıcaklar İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX