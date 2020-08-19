Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
- Teröristbaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan kaçacak delik arıyor
- Türkiye'den Mali'deki askeri darbeye ilişkin açıklama: Endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz
- Gözler bu toplantıda ve çıkacak kararlarda! Bilim Kurulu bugün toplanıyor
- Üçlü askeri koordinasyon! Misrata'da deniz üssü Doha'da askeri merkez
- MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
- Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!