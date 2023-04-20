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20 Nisan 2023 Perşembe 14:58:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 14:58:00

Sahnelere 18 yıl sonra dönüyor

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Şarkıcı ve sunucu Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eliçe, tek başına City's'de dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

Şarkıcı ve sunucu Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eliçe, tek başına City's'de dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Habercilerle sohbet eden Eliçe, 18 yıl sonra sahneye çıkacağını söyledi. Şarkıcı, "Bayramın ikinci günü KKTC'de konserim olacak. Zaman yaklaştıkça heyecanlanıyorum" dedi.

Etiketler : pınar eliçe citys alışveriş
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