Sahnelere 18 yıl sonra dönüyor
Şarkıcı ve sunucu Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eliçe, tek başına City's'de dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.
Şarkıcı ve sunucu Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eliçe, tek başına City's'de dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Habercilerle sohbet eden Eliçe, 18 yıl sonra sahneye çıkacağını söyledi. Şarkıcı, "Bayramın ikinci günü KKTC'de konserim olacak. Zaman yaklaştıkça heyecanlanıyorum" dedi.
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