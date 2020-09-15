Rus heyeti Suriye ve Libya'yı görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Rus heyeti Suriye ve Libya'yı görüşmek için Türkiye'ye geliyor

2 gün sürecek temaslarda Libya ve Suriye'de kurumlar arasındaki teknik istişareler ele alınacak.



Açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi. Türkiye ve Rusya, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine kurumlar arası teknik istişareler yapacak. Heyet, bugün ve yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.

Daha öncede iki ülke heyetleri Moskova ve Ankara'da benzer toplantılar gerçekleştirmişti.