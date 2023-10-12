VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya, PKK/KCK'ya yapılan operasyonları açıkladı
O savcıya ihraç! HSK üyeleri ve kamu görevlilerine hakaret etmişti!
Bakan Uraloğlu açıkladı! 309 milyon TL tasarruf sağlandı
Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
İngiliz ekonomisi ağustosta yüzde 0,2 büyüdü
NATO ülkelerinin savunma bakanları Orta Doğu ve Kosova'yı değerlendirecek
12 Ekim 2023 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 10:36:00

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulunda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.

Etiketler : rtük üye seçimi genel kurul resmi gazete Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX