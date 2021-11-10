VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan nöbet talimatı
Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı
Geri sayım başladı! Balistik füzelerden koruyacak
Türk dünyası resmen birleşiyor!
Türkiye konumunu güçlendiriyor!
Türkiye'den komşuya videolu cevap
"Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı"
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak
"ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı"
Sırp muhabir "soykırım yok" dedi... Bu sözlerle tepki gösterdi
CHP'li belediyede büyük skandal!
Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...
10 Kasım Atatürk'ü anma günü
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Ermenistan Cumhurbaşkanı söylem değiştirdi
Macron'dan geri adım: Üzüntü duyuyorum!
Ağızları da ayarları da bozuldu
Sette yüz felci geçirdi
Poseidon Elçin
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
10 Kasım 2021 Çarşamba 13:06:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 13:06:00

Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı

ABONE OL

Siirt'te polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist İstanbul'da yakalandı

2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek." denildi.

Etiketler : Siirt polis lojmanları TEM Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor

Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
Özülkü'ye şarkı sitemi

Özülkü'ye şarkı sitemi
El ele sabah sporu

El ele sabah sporu
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
İki farklı Sinem

İki farklı Sinem

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı
Serenay'ı yansıtan koleksiyon

Serenay'ı yansıtan koleksiyon
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
Sete alışveriş molası verdi

Sete alışveriş molası verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER