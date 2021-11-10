Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı

2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek." denildi.