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04 Aralık 2020 Cuma 08:40:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 08:41:00

PKK'dan Sincar makyajı!

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Bağdat ile Erbil arasında yapılan anlaşma uyarınca terör örgütü PKK'nın bölgeden çekildiği duyuruldu. Türkiye durumu teyit etmezken bölgede yine bir PKK oyunu oynandığı iddia edildi.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim’de imzalanan terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşma uygulanmaya başladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, tüm silahlı yapıların, Sincar’ı terk ettiğini duyurdu. Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.

Akşam'ın haberine göre, Yerel kaynaklardan ise çelişkili açıklamalar geldi. PKK’nın bir kısmının tebdili kıyafet yaptığı, bir kısmının ise Sincar dağındaki tünellere çekildiği iddia edildi. Kürdistan Demokratik Partisi Şengal Sorumlusu Kadir Qaçax, “Şengalli PKK militanları Irak Federal Polislerinin üniformasını giyerek bölgede gizleniyor. Şengal’den çekilmiş değiller” dedi. Bölgedeki Ezidiler ise PKK’nın çekilmesinden sonra, kaçırdıkları çocuklarını geri istedi. 

Etiketler : bağdat erbil pkk sincar
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