08 Nisan 2024 Pazartesi 15:33:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 15:33:00
Pendik'te yediemin otoparkında yangın çıktı
Kaynak: DHA
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İstanbul Pendik'te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın araçlara da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiyenin çalışması sürüyor.
İstanbul Pendik'te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın araçlara da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiyenin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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