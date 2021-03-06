Panik atağa karşı ödüllü proje: Paniğini maskele
Bilim dünyasında saygın bir konuma sahip olan Geleceğin Mucitleri yarışmasının birincisi 'Paniğini Maskele' projesiyle Kerem Gelir oldu.
Bilim dünyasında saygın bir konuma sahip olan Geleceğin Mucitleri yarışmasının birincisi 'Paniğini Maskele' projesiyle Kerem Gelir oldu. 13 yaşındaki Kerem "Panik atak anında kişi, maskeyi takıyor ve cihazın ekranından iletilen komutlara uyarak belirtilen sürede belirtildiği miktarda nefes alıp veriyor. Çok hızlı nefes almayı engelliyor nefes kontrolünü sağlıyor" dedi.
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