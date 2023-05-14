Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

OY PUSULASINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN



Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

MÜHÜR BAŞKA ALANA BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ OLUR MU?



Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada, seçim pusulasında mührü bastıktan sonra, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.

15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü kanun ile sabit.