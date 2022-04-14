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14 Nisan 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 09:30:00

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden Türkiye itirafı

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Katıldığı canlı yayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü yapan Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu belirten Yunan profesör, Türkiye'nin buradan güçlenerek çıkacağını belirtti.

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör, Türkiye'nin artık büyük güç olduğunu belirterek, Yunanistan'ın kaybeden taraf olacağı itirafında bulundu.

A Haber'de yer alan habere göre, Yunanistan'da bir televizyon programına katılan Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör de, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolünün kahramanlık olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA BASKIN"

Kadın sunucunun "Türkiye'yi tırnak içinde artık kahraman olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Artık tırnakları kaldıralım. Çünkü Türkiye'nin rolü daha baskın. Artık bir arabulucu." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK GÜÇ"

Profesör, açıklamalarında şu yorumlarda bulundu:

"Bugün Libya'dan bir haber okuyordum, Libya hükümeti Libya'daki Türk askeri varlığının yasal olduğunu söylüyor. Yani Türkiye sadece uluslararası bir oyuncu olmakla kalmadı. Artık Doğu Akdeniz'in büyük bir gücü haline geldi. Dünyanın büyükleriyle konuşuyor, pazarlık yapıyor hatta garantör olarak geliyor. Ukrayna'daki karışıklık bittiğinde Türkiye, Yunanistan'dan daha karlı çıkacak. "

"TABİİ Kİ KAYBEDEN BİZ OLACAĞIZ"

Açıklamalarında 12 mil tartışması ve Ege sorununa değinen Yunan profesör, Türkiye'nin son dönemde kazandığı güç hesaba katıldığında olası anlaşmanın Yunanistan açısından tam bir mağlubiyet olacağını söyledi.

Sunucunun "Yine mi kaybeden biz olacağız?" sorusuna net yanıt veren profesör, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki kaybeden biz olacağız, çünkü dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın egemenlik konularında elinde hiçbir şeyi yok. Bu yüzden müzakere masasında kalktığında aldığı her şey onların karı olacaktır. Kaybeden değilmişiz gibi görünse de öyle olacağız. Çünkü sözde savaşımız olmayacak ve barış olacak. Her halükarda (NATO tarafından) böyle kabul edildik."

Etiketler : Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesör Doğu Akdeniz Libya hükümeti
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