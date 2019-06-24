24 Haziran 2019 11:41 | Pazartesi
Orgeneral Güler Letonya Genelkurmay Başkanı Kalnins ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Korgeneral Kalnins, tören kıtasını "Merhaba asker" sözleriyle selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.
AA
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