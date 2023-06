ÖNDER yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu

Ortaokul ve lise öğrencileri, okul hayatlarının yanında kendilerine güzel hasletleri katan dolu dolu bir dönemi daha geride bıraktı. 7. Her Kitap Yeni bir Hayat Kitap Okuma Yarışması ile Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması'na katılarak dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'da eğitim alan imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri için düzenlenen iki yarışma finale erdi. Programların ödül töreni ise Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. Programa ödül alan öğrenciler, öğretmenleri, aileler, eğitimciler ve protokol üyeleri iştirak etti.

SATIR ARALARINI OKUYACAK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ



Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Coşan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan acısıyla tatlısıyla bir eğitim-öğretim dönemini daha geride bıraktıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde öğrencilerimizle onlara hayatın gerçeklerini sunacak farklı yarışmalarda bir araya geldik" dedi. 1951'de Mahmud Celaleddin Ökten'in imam hatip öğrencisini tarif ederken kullandığı "çift kanatlı" bir gençlik yetiştirmek üzere harekete geçtiklerini ifade eden Ceylan, "Bir taraftan dünyaya ve ahirete göre bakış açımızı güncellemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da kitap okurken hayatın satır aralarını da okuyacak gençler yetiştiriyoruz. Dünyayı ve ukbayı kuşatacak nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Ödül alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sadece hadisi şerifleri okumadık, hayatımızın bir parçası haline getirmeye çalıştık" diye konuştu.

GENÇLERİMİZİN KİTAPLA BULUŞMALARI ÖNEMLİ



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Peygamber Efendimizin hayata bakışını tanımanın gençlerin gelecek hayatlarına doğru yürüyüşlerinde bir rehber olacağını söyledi. ÖNDER'in de gençlere bu rehberlikte çalışmalarıyla eşlik ettiğini kaydeden Yazıcı, "Hepimizin amacı gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, yapılacak tüm çalışmalar çok kıymetli. Gençlerimizin özellikle kitapla buluşmaları, hayatlarının dinimizin ilk emri olan oku ile anlam bulması ve ilahi mesajları hayatlarına dahil etmesi çok kıymetli. Ben her okunan kitabın çocuklarımızın hayatında ayrı bir değer olduğuna inanıyorum. Yaşamlarını zenginleştiren onları çok yönlü hayata hazırlayan çok önemli unsur olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İYİ OKUL, İYİ ÖĞRETMEN VE İYİ ÖĞRENCİ



İstanbul Valisi Davut Gül de kitap okumanın gençlerin hayatlarında çok önemli olduğunu belirterek, "Okunulan kitap Kur'an-ı Kerim ise Peygamberimizin hayatı ise daha çok önemli. Yarışmada yer alan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ediyorum" dedi. İstanbul'da ziyaret ettiği ilk okul olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çok beğendiğini ifade eden Gül, "Hep derler ya iyi okul yok, iyi öğretmen, iyi öğrenci ve iyi veli vardır. Ben aslında burada üçünü de görüyorum. Hem velilerimizin hem öğrencilerimizin bu işe sahip çıkması hem öğrencilerimizin gayreti ile köklü bir okul olan Kadıköy Anadolu İHL'nin daha da ileri gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ YOL İŞARETİ



Programa katkı sunan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu da fakülte olarak yarışmaya desteği memnuniyetle kabul ettiklerini ve hadis anabilim dalındaki hocaları görevlendirdiklerini söyledi. Emeği geçen hocaları ve tüm herkesi tebrik eden Muslu, "Gençlerimizin istikamet üzere hayatlarını devam ettirebilmeleri, Peygamber Efendimizin hadisleri başta olmak üzere sünneti seniyyesine sarılmaktan geçmekte. Gençlerimize hadis ezberleme yarışmaları tertip etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

HER BİRİNİZ BİRER ELÇİ OLDUNUZ



Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması Genel Koordinatörü Galip Uslu ise, yarışmada bütün kitapların yalnızca bir kitabın daha iyi anlaşılması için okunur şiarı ile hareket ettiklerini ve okudukları her kitapta o bir kitabın izini sürdüklerini söyledi. Buldukları izleri sabırla ve büyük bir titizlikle takip ettiklerini kaydeden Uslu, "O bir kitabın etrafında kenetlenerek ve oku emrinin muhatabı olarak ona yakınlaşmayı umduk. Sizler, her biriniz işte bu yakınlaşmanın canlı tanıkları ve etrafınızdakileri bu hayra davet eden birer elçi oldunuz. Bu bilinçli ve özel toplulukla beraber olmak hep güzel ve bereketli oldu" diye konuştu.

SADECE TAKDİR VE TEBRİK ÖDÜL DEĞİL



ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de "Bu yarışma vesilesiyle öğrencilerimiz, Peygamber Efendimizin örnekliğini daha iyi anlama fırsatı buldular ve bu öğretileri hayatlarına entegre etmek için çaba gösterdiler" dedi. Büyükdinç gençlere seslenerek konuşmasına şöyle devam etti: Sevgili öğrenciler, sizler Peygamberimizin öğretilerine uygun bir şekilde bilgi ve anlayışla donanmış, özverili çalışmalarınızla bu başarıya layık görüldünüz. Bu ödül sizlere sadece bir tebrik ve takdir ifadesi olarak verilmiyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik bir sorumluluğun da hatırlatıcısıdır. Peygamberimizin öğretilerini hayatınızın her alanına taşımanız bu programdaki en büyük amacımızdır.

6 BİN ÖĞRENCİ HADİSLERİ EZBERLEDİ

Gençlerin, Peygamber Efendimizin (sav) hayatını yakından tanımaları ve mesajlarını öğrenmeleri amacıyla başlatılan Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması bu yıl yedinci kez gerçekleştirildi. Yarışmaya İstanbul genelindeki 140 imam hatip ortaokulundan 3 bin 900 öğrenci iştirak etti. 115 imam hatip lisesinden ise 2 bin 100 genç katıldı. Yarışmanın finali 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapıldı. Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş ve Dr. Seyit Ali Güşen'den oluşan jüri tarafından yapılan seçmelerde ortaokul kısmından 10, lise kısmından 10 olmak üzere toplam 20 genç ödül almaya hak kazandı. Düzenlenen törende birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, 4 ve 10. arasındaki isimlere ise mansiyon ödülü olarak gram altın hediye edildi.

BİNLERCE GENÇ KİTAP OKUYUP YARIŞTI

7. Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması'nda ise İstanbul'daki imam hatip lisesi öğrencilerinden belirlenen kitapları okuyan ve yapılan yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Gençlerde kitap okuma sevgisinin gelişmesini sağlamaya ve öğretmen-öğrenci ilişkisini en verimli hale getirmeye yönelik projeye lise öğrencilerinden 2 bin 225 genç katıldı. Okuma halkalarında belirlenen 3 eserin tahlil edilmesinde onlara 291 öğretmen eşlik etti. Yarışma sonrasında dereceye giren ilk 20 öğrenci ödüllendirildi. Birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 3 bin, dördüncüye 2 bin, beşinciye bin 750, altıncıya bin 500, yedinciye bin 250, sekiz, dokuz ve onuncuya 1000 TL, 11-20 arasındaki isimlere de 500 TL ödül verildi.