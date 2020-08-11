Ömer Çelik'ten AB'ye Yunanistan çağrısı: Yunan tiyatrosuna izin verilmemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çelik şunları söyledi:

"Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı. Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi 'Yunan tiyatrosu'na çevirmeye çalıştı.

Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti."