Öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

Öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 19 bin 960 sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Adayların sözlü sınava gireceği merkezler 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Sonuçlar 8 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar 1 ile 6 Eylül tarileri arasında atama tercihlerini yapacak. Atama sonuçları, 8 Eylül'de ilan edilecek.