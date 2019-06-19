19 Haziran 2019 12:13 | Çarşamba
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 183 kök Hint keneviri ele geçirildi
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde bir evin bahçesinde 183 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 183 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
İHA
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