Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 183 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 183 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

İHA