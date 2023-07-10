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10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:13:00

Mustafa Keser: Son zamanlarda sanatçılara muhalif olma misyonu yüklenmiş durumda

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24 TV, 24 Portre programında Zeynep Türkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Türk Müziğinin yaşayan efsanesi Mustafa Keser açıklamalarda bulunarak, ‘'Son zamanlarda sanatçılara muhalif olma misyonu yüklenmiş durumda.'' ifadelerine yer verdi.

Son zamanlarda sanatçılara muhalif olma misyonu yüklenmiş durumda. Kim hükümeti, sevgili Cumhurbaşkanımızı yeriyorsa o daha iyi sanatçı oluyor. Sanki sanatçı sadece muhalefet olurmuş gibi bir anlayış var. Ne acı. Benim siyaset ile hiç alakam olmadı. Bugüne kadar hiçbir programda siyasi bir laf etmedim. Benim işim değil. Ama doğru görünen bir şeyi söylememek günahtır. Marifet iltifata tabidir. Yapılan işi söylemek lazım. Bunu söylediğin anda yapanın tarafını mı tutmuş oluyorsun? Hayır. Son seçimden önce günlerce kendimle mücadele ettim o videoyu çekmemek ile ilgili. Ben bu ülkenin vatandaşıyım konuşmalı ve söylemeliyim. Bunun konuşulmamasını vebal gibi hissediyorum. Kendisine sanatçı denildiği için sanatçı sanan adamlar var. Hükümeti eleştiren laflar onlardan çıkıyor. Bu hususta bilgileri de yok. Bunları söylersem konserlerim artar, insanları arkamda bulurum düşünceleri var. on beşer dakikalık iki video çektim. O videolarda bir tane siyasi kelime göremezsiniz. Ben konuşulanların ardından yaşım itibariyle 1960 ihtilalini görmüş biri olarak gençlere biraz nasihat edip yaşadıklarımı anlatmalıyım dedim. Ben bunu gördüm bunu yaşadım diyerek anlattım. Biz o dönemler kuyruk şampiyonu olmuştuk. Ekmek, şeker, kibrit, et, benzim kuyrukları vardı. Biz yıllarca satılık milletvekillerini gördük. Olanları anlatıyorum. Siyaset yapmıyorum. Geçmişten geleceğe örnekler veriyorum. Otuz yıldır İstanbul'dayım. İlk ve son on beş yıllık süreçte yapılanları gördüm. İlk periyotta yapılanların en az on misli ikinci periyotta yapılmış. Bunları söylememiz lazım. Annem Kürt babam Zaza. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk olarak yaşayan bir bireyim. Bu ülkede senin hakkın varsa benim de hakkım var. Sen beğenmeme hakkını kullanırken bende beğenme hakkımı kullanıyorum. Bana göre cehalet. Bizde araştırıp okumak yok. Bu adam bir şeyler söylemiş doğru mu değil mi araştırın. Bu işin içerisinde teröristlerle bir arada olan bir grup varsa olay bitmiştir. Muhalefete muhalif olmak için hiçbir gerekçe yok demektir. Pahalılık var mı var. Bunlar düzeltilebilir ama vatanımıza bir şey olursa bunun dönüşü yok. Bir tek bu bile hükümetin yanında olmamız için yeterlidir. Konu vatansa gerisi teferruattır. Benim için asıl konu budur. Vatan millet benim için çok önemli. Dokuz koldan ahtapot gibi sarmışlar bizi. Bu durumda büyük bir mücadele veren birileri var. Emek ve gayret var.

Etiketler : 24 TV 24 Portre programı Zeynep Türkoğlu Mustafa Keser
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