05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:41:00
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Bölücü olan kim?'
Kaynak: AA
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert bir tepki geldi. Yeni parti kuracağı iddiaları gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter hesabından şu ifadelerle kullandı:
"Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Bölücü olan kim?'
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