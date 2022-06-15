VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyaca ünlü profesör eşine dinlene dinlene işkence yaptı
Rusya çekildi
İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı
Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Teröre verilen desteği ifşa etti
Karadeniz'de 400 milyar dolarlık doğal gaz keşfi
"NATO'dan hava savunma sistemleri istiyoruz"
İstanbul için saat verildi
50 yıllık anlaşmazlık çözüldü
Cimrilik hastalık değil ama hastalıkların belirleyicisi
Beslenme alışkanlığı alerji tedavisini etkiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Haziran
İlişkisi iyi gitmeyen trafikte daha dikkatsiz
Sigarayı bırakırken ilk gün önlemleri
Greyfurt ve kivi cildi güzelleştiriyor
AFAD ekipleri seferber oldu: 13 ilde sağanak nöbeti
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı
Maltepe'de otoparkı çöken 6 katlı bina mühürlendi
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almak zorundayız
Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması
Rusya'dan 49 kişiye yaptırım kararı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin itibarını koruyacağız
Mayısta yağışlar 2021'e göre yüzde 100'den fazla arttı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
15 Haziran 2022 Çarşamba 09:53:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 09:53:00

Muharrem İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı

ABONE OL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz.' diye konuştu.

Muharrem İnce, Anadolu Soruyor programında açıklamalarda bulundu.

"CHP ARTIK ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün kurduğunu ancak şu an ki partinin Atatürk'ün partisi olmadığını belirten İnce, "Bu partide Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alamayanlar var. Birileri çıkıp ben Atatürk'ün askeri değilim, yoldaşıyım diyor. Sen kimsin Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ile mi savaştın? Sen onun yoldaşı, arkadaşı değilsin. Olsan olsan askeri olursun." dedi.

"BUNA İNANAN SAFTIR"

İnce ayrıca "Millet İttifakı kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyor." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Bir aday bulacaksınız. O aday seçimi kazanacak. Ama altısının emrinden çıkmayacak. Yani cumhurbaşkanı seçilecek bir kişi sonra altı genel başkanın emrine girecek. Buna inanan saftır. Böyle bir şey olmaz.

Etiketler : Muharrem İnce 6 lı masa chp
Listelere Tövbeli

Listelere Tövbeli
Yeni ikili

Yeni ikili
Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk

Dünya müzik sahnesinde genç bir Türk
Projeleri değerlendiriyor

Projeleri değerlendiriyor
Albüm çıkarıyor

Albüm çıkarıyor
Ozan bulutların üzerinde

Ozan bulutların üzerinde
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
Oğlunu askere yolcu etti

Oğlunu askere yolcu etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX