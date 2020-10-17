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17 Ekim 2020 Cumartesi 15:33:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 15:33:00

MSB'den Fatih sondaj gemisi paylaşımı: Milletimizin gözü aydın olsun

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun.' dedi.

MSB sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun.

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