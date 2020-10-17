MSB'den Fatih sondaj gemisi paylaşımı: Milletimizin gözü aydın olsun

MSB sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Selam olsun Karadeniz'in Fatihi'ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun.