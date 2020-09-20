MSB duyurdu: Türk denizaltıları Ege'de eğitim gerçekleştirdi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ege'de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya hesabından Ege denizinde gerçekleşen deniz tatbikatı hakkında paylaşımda bulundu.
Bakanlık paylaşımında, "Deniz Kuvvetlerimize ait Denizaltılarımız tarafından, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait Denizaltılarımız tarafından, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qdUpbZBxzA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020
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