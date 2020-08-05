MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor

Lübnan'a yardım götürecek olan TSK uçağı için hazırlıklar başladı. Milli Savunma Bakanığı'ndan yapılan açıklamada "TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı." ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.