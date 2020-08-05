MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den; "TSK'ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan'a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı!" açıklaması yapıldı.
MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.
TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020
Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak. pic.twitter.com/tgGMUlNgTL
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