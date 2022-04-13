Aksungur yerli mühimmatla vurdu

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13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00:00

MSB, AKSUNGUR'dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı

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AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Su üstü hedefi başarıyla vuruldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretimi AKSUNGUR İHA ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı gerçekleştirdi.

Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta MAM-L ile hedefi başarıyla vurdu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.

Etiketler : T.C. Millî Savunma Bakanlığı AKSUNGUR Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L)
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