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MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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06 Nisan 2024 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 11:15:00

MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Etiketler : mit operasyon uyuşturucu hap
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