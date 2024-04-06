06 Nisan 2024 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 11:15:00
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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