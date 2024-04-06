MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.