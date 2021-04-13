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13 Nisan 2021 Salı 11:34:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 11:34:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terör örgütünün sonu gelmiştir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Onlar saklanacak biz bulacağız, şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız. Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. HDP ile ittifak kuranlar çocuklarımızın düşmanıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan 3 ayların sonuncusu, 11 ayın sultanıdır. Doğru yolun açık ve parlak bir delili olan yüce kitabımızın indirildiği aydır. İnsanlığın maruz kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde kalp temizliğine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir.

Bir yanda iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar varken diğer yanda gözle görülemeyecek kadar büyük bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur.

İlkel dürtüler, ilkesiz yönetimler ne yazık ki beşeriyetin susadığı huzur ufkunu perdelemektedirler. Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir. Bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz, vuslat için sabretmeliyiz. Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz. Bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Covid-19'la mücadelenin başarıyla bitmesi için kurallara uymalıyız.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SONU GELMİŞTİR"

Terörle mücadelede kararlılıkla sürdürülmektedir. Ocak ayında başlatılan Eren operasyonları başarıyla devam etmektedir. Bölücü örgütün üst kademe yöneticilerini içinde yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hainler takip alınarak saklandıkları yerler tespit edilmiştir. PKK'nın elebaşları ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Baharın gelişiyle birlikte saklandıkları delikten fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler Türk milletinin kudretini bir kez daha görmüşlerdir. Onlar saklanacak biz bulacağız, şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız.

Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı şebeke çocuklardan bile faydalanacak kadar alçaktır, şerefsizdir.

Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK'nın ihanet kampındadır. Gerçekleri saptıran kim varsa dilerim ki bir gün kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. HDP'ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir. Diyarbakır'da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum.

Etiketler : mhp devlet bahçeli terör örgütü
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