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07 Mayıs 2024 Salı 12:07:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 12:07:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özel bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü. Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı. Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile baş başa görüşmesi 45 dakika sürdü.

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

ÖZEL GEÇEN HAFTA DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli chp özgür özel
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