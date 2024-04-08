MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP'deki atıklar döküldü
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı kesimlerin MHP'ye karşı hınç ve intikam hissi içinde bulunanları MHP'nin üzerine gönderdiğini belirtti. Bu tiplerin MHP'den, milliyetçi-ülkücü hareketten kopmasının, partiye oy kaybettirmediğini anlatan Yalçın, “Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız temizlenmiş, arınmıştır. Safralar atılmış, atıklar dökülmüştür” değerlendirmesini yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu. Semih Yalçın, bazı kesimlerin seçim sonuçları etrafından yapılan tartışmalardan yararlanarak, MHP'ye karşı hınç ve intikam hissi içinde bulunanları MHP'nin üzerine gönderdiğini belirtti. Bu tiplerin MHP'den, milliyetçi-ülkücü hareketten kopmasının, partiye oy kaybettirmediğini anlatan Yalçın, "Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız temizlenmiş, arınmıştır. Safralar atılmış, atıklar dökülmüştür" değerlendirmesini yaptı. Yalçın, "Bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye'de Türk milliyetçilerinin ferasetine, sağduyusuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken; milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolu, MHP'de toplanmaktan geçmektedir. Türk milliyetçilerinin evi, ocağı, otağı MHP'dir. Bu, böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.
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