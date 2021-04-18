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18 Nisan 2021 Pazar 10:21:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 10:21:00

Meteoroloji'den uyarı! Sağanak, lodos ve çöl tozu

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İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yayımlanan 18 Nisan Pazar günkü hava durumu raprona göre, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış ve lodosla birlikte çöl tozunun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış ve lodosla birlikte çöl tozunun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

18 NİSAN İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : SAĞANAK ÇÖ TOZU ÇAMUR
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