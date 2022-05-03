VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çırak bulma sorunu web uygulamasıyla sona erecek
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Tahvil piyasaları resesyon endişesiyle çalkalandı
Laboratuvarda bitki klonlayan akademisyenler, fide üretim sürecini kısalttı
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dijital Hizmet Yasası: Basın özgürlüğünde tarihi aşama
"1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız"
Yerli ve milli imkanlarla üretildi!
Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 200 asker kaybetti
Savunma sanayinden bayram hediyesi!
Çin'de son 24 saatte 6 bin 74, Hong Kong'da 283 Kovid-19 vakası tespit edildi
MEB'den pansiyonlardaki öğrencilere ev konforu sağlayacak proje
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kuvvetli yağış geliyor
88 yıl sonra tekrar sondaj vuruldu
Bayramı Kapadokya semalarında karşıladılar
Barbaroslar'a veda etti
Şampiyonluğu sahnede kutladı
Denetim kaptanı
Finale kalamadı!
Hulusi Kentmen'i oynayacak
Kadro tamamlandı
03 Mayıs 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:30:00

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

ABONE OL

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının azalacağı ve çok sayıda ilde kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli 20

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü İSTANBUL ANKARA ERZURUM
Partner oldular

Partner oldular
özcan Deniz bu bayramda isyanlarda

özcan Deniz bu bayramda isyanlarda
‘Sallama'yla geri döndü

‘Sallama'yla geri döndü
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Hararetli konuşma

Hararetli konuşma
Single heyecanı

Single heyecanı
Müziğe tutundu

Müziğe tutundu
Hande'ye ‘El Turco' teklifi

Hande'ye ‘El Turco' teklifi
Alışveriş tarzı

Alışveriş tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER