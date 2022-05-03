Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli 20