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09 Kasım 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 10:08:00

Meteoroloji saat verdi! Kar geliyor

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Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor, sağanak başlıyor. Akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girilirken Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülke genelinde 5 derece düşmesi bekleniyor. İşte 9 Kasım güncel hava durumu raporu...

Kış geliyor. Türkiye akşam saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında düşmesi bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olurken Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : KAR YAĞMUR İSTANBUL ANKARA
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