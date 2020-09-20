Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Berna Yılmaz, 'Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor' ifadelerini kullandı.
CNN Türk'e konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama gelmişti.
Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.
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