VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
"Ulaşım çilesi bitecek, deprem riski kalkacak"
İsrail güçleri, gece boyu Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü
Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Yerel seçimlerde başarımızı taçlandıracağız"
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
09 Şubat 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 08:15:00

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama

Kaynak: İHA

ABONE OL

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 16 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılanma arayışı içerisinde olan ve sözde örgütün istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine özel harekat timlerinin de yer aldığı 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler : mersin operasyon deaş
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Yeni ikili

Yeni ikili
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX