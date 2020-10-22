  • BIST
    1211.53
  • Dolar
    7,8076
  • Euro
    9,2538
  • Altın
    481,0710
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan'dan büyük alçaklık! Tarihi camiyi bu hale getirdiler
Suudi Arabistan'a Türkiye tokadı! Katar'dan anlamlı kampanya
BAE'nin İsrail ile anlaşmasının altında ''ABD'nin kurtarma operasyonu var'' iddiası
Araba şarampole yuvarlandı, bir kişi öldü
Kasımpaşa maçı öncesi Göztepe'de sakat oyuncuların son durumu
Bilim Kurulu Üyesi Turani İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışın nedenini açıkladı
FETÖ'cü hakim-savcı çiftinin yalanı tutmadı
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Mehmetçik, ''girilemez'' denilen yerlere girdi
8. Boğaziçi Film Festivali seyircisine kavuşuyor
TSK duyurdu! Ateş Serbest-2020 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu
Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan
Tüketici güven endeksi açıklandı
Bursa'da kamyonet kasasındaki skandal görüntülere ceza
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Başkan Erdoğan'ın istişare çağrısına destek: Türkiye'nin rolü önemli
Türkiye'den S-400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek
Mişri'den kritik Libya açıklaması: Sona gelindi
Başkan Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan yeni bilançoyu açıkladı
2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı
Türkiye'den sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz!
Kan donduran olay! Komşusunun başını taşla ezip tepeden attı
22 Ekim 2020 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 11:20:00

Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu Hüseyin Acar, Hatay'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, 18 Ekim'de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2016-2017 yıllarında örgütün sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu kaydedildi.

Ölü ele geçirilen teröristin örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Hüseyin Acar'ın 1997'de Hatay/Erzin/Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, Hatay'da 1999'da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayı ile Hatay/Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında 2017'de Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER