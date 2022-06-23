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23 Haziran 2022 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00

Marmaris'teki orman yangını şüphelisi suçunu itiraf etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekipleri, yangının çıktığı andan itibaren sahadaydı.

Her detay titizlikle değerlendirildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

Akşam saatlerinde Muğla'da bir kişi gözaltına alındı.

AİLE HUSUMETİ VARMIŞ

Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

"Bu olay olduğundan itibaren bir şüphelimiz vardı. Emniyet ve Jandarma bu şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca 2 benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. S.A. isimli şahıs o bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını itiraf etti. Kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz. Şuanda da sarhoş... Kendisi olayı itiraf ediyor. 1988 Marmaris doğumlu S.A."

Etiketler : İçişleri Bakanı süleyman soylu bakanlık
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