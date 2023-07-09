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Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı
09 Temmuz 2023 Pazar 11:36:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 11:36:00

Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: TRT Haber

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı.

Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı.

Etiketler : muğla marmaris orman yangın
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