Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı.

Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı.