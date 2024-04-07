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07 Nisan 2024 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 21:15:00

Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mardin - Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan M.E.A.,H.A., B.A., A.B.A ile Ş.B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Etiketler : trafik kazası Nusaybin Mardin
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