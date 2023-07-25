VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin'de terör operasyonu: 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de Narkotik'ten zehir tacirlerine operasyon: 54 şüpheli gözaltına alındı
Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan muhalif lidere, bire bir görüşme çağrısı
Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara Türkiye'den sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyor...
Orman yangınları sebebiyle İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti
25 Temmuz 2023 Salı 22:35:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 22:35:00

Mardin'de terör operasyonu: 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Mardinin Nusaybin ilçesi terör örgütü PKK/KCK etkisiz hale getirme
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX