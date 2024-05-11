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Denizkurdu Tatbikatı'nda mesaj: Güçlü ordu güçlü Türkiye
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11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:28:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:28:00

Başkan Erdoğan'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda mesaj: Güçlü ordu güçlü Türkiye

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Her cephede kararlı mücadele içindeyiz" diyerek, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe telefon bağlantısı ile katıldı.

Başkan Erdoğan "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

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Etiketler : başkan erdoğan denizkurdu-2 tatbikatı telefon
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