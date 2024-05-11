Denizkurdu Tatbikatı'nda mesaj: Güçlü ordu güçlü Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe telefon bağlantısı ile katıldı.

Başkan Erdoğan "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

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