Yavaş'tan işçilere sendika baskısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekçinin, bir kısım yönetici ve amirler tarafından yapılan baskı ve tehditler sonucunda sendikalarından zorla istifa ettirilerek, tercihleri dışında sendikalara üye yapıldığını açıklayan Öz yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın, bu durumu görmezden gelerek, TV'lerde sendika seçme özgürlüğünden bahsetmesini de hayretle karşıladıklarını kaydetti.

(AKŞAM)