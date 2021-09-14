Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilere bazı yöneticiler ve amirler tarafından sendika değiştirme baskısı uygulandığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi emekçinin, bir kısım yönetici ve amirler tarafından yapılan baskı ve tehditler sonucunda sendikalarından zorla istifa ettirilerek, tercihleri dışında sendikalara üye yapıldığını açıklayan Öz yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın, bu durumu görmezden gelerek, TV'lerde sendika seçme özgürlüğünden bahsetmesini de hayretle karşıladıklarını kaydetti.
(AKŞAM)