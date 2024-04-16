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16 Nisan 2024 Salı 09:16:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 09:16:00

Lütfü Savaş'ın tefeci rezaleti: Faizi müteahhitlere ödetmiş

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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden aldığı 32 milyon liralık banka dekontlarına ulaşıldı. Belediyeye "imar harcı" adı altında 4 parçada gönderilen 32 milyon lirayı gönderen kişi, parayı 'yanlışlıkla' gönderdiğini iddia ederken, iade edilen paranın faizinin ise belediyenin asfalt işini yapan müteahhitlere ödettirildiği ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk'ün gündeme getirdiği skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TEFECİ SKANDALINA İLİŞKİN BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Hatay'da iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 32 milyon TL'yi gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi.

Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ise, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.

Etiketler : hatay lütfü savaş tefeci
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