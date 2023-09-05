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05 Eylül 2023 Salı 07:13:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 07:13:00

Kütahya'nın kalbinde tarihi buluntu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "kalp figürlü" höyükte devam eden kazıda, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde "beyin ve deri kalıntıları" bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "kalp figürlü" höyükte devam eden kazıda, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde "beyin ve deri kalıntıları" bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan "İskeletin karın ve göğüs arasındaki kısmında yumuşak doku yani 'insanın derisi' karbonize olarak korunmuş bir vaziyette belgelendi. Bu kalıntı, mumyalama işlemi dışında çok alışık olmadığımız çok önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

İskelet üzerinde karbonize olarak kalan insan derisi örneği bugüne kadar Anadolu'dan bilinmemekte olup ilk örnek olması açısından oldukça önemli.

Etiketler : Tavşanlı ilçesi kalp figürlü Kütahya
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