Köyde sıfır atık seferberliği

Çorum'da bir köy camisinin imamı cemaate plastik atıkların bir merkezde toplanarak geri dönüştürülebildiğini, bu sayede hem çevre temizliği hem de bütçe elde edilebileceğini anlattı. Bir yıldır ellerine geçen her plastik kabı biriktiren köylüler, iki ton atık topladı.

MEZARLIKTAKİ TABLODAN ETKİLENDİ

Çorum Merkez ilçesine bağlı Üyük köyünün imam hatibi Mustafa Yıldırım, köy mezarlığında dolaşırken, vatandaşların kabirleri sulamak için kullandığı bidon ve şişeleri çevreye gelişigüzel bıraktığını fark etti. Şişe ve bidonları büyük bir çuvala toplayan Mustafa Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni köyde uygulamaya karar verdi.

TOPLAMA NOKTASINA GÖTÜRDÜLER

İmam Yıldırım, ramazan ayında mukabele okumak için camiye gelen kadınlara ve cuma hutbelerinde cemaate plastik atıkların bir merkezde toplanarak geri dönüştürülebildiğini, bu sayede hem çevre temizliği hem de bütçe elde edilebileceğini anlattı. Evlerindeki plastik atıkları düzenli olarak toplama noktasına getiren köylüler, yaklaşık bir yılda 3 tona yakın atık plastik malzeme biriktirdi.

Üyük köyünün imam hatibi Mustafa Yıldırım "Bir çuvalla başlayan çalışmamızda şu ana kadar 2 kamyon atık plastik malzeme toplayıp geri dönüşüme gönderdik. İki ton atık plastik malzeme gönderdik, şu anda üçüncü kamyonu doldurmaya çalışıyoruz" dedi.

Üyük köyü Muhtarı Ali Yalvaç proje kapsamında şimdiye kadar 6 bin lira gelir elde edildiğini belirterek, projenin bütün köylere örnek olmasını istedi.

Köy sakinlerinden Hazime Uzuner projenin başlamasından bu yana köyde plastik atık olmadığını, artık daha temiz bir çevreye sahip olduklarını aktardı.