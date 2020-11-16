Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama

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16 Kasım 2020 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 23:42:00

Koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler alındı mı? Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama

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Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca; "(Kovid-19) İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor" dedi.

Bakan Koca'nın yazılı açıklamasında, "Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde artan corona vakaları sonrası Bilim Kulu, önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının ardından alınan kararlar hakkında yazılır bir açıklama yaptı.

Koca, dünyada 11 aydır korona virüs salgınıyla mücadele edildiği vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı;

*Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı.

*Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.

“İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE…”

Koca, son dönemde Türkiye'de genel bir artış eğiliminin mevcut olduğuna dikkat çekerek, birçok il üzerinde özel olarak durduklarını aktardı.

Koca, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık” açıklamasında bulundu.

KISITLAYICI TEDBİR TAVSİYESİ

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

*Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmadığını aktaran Koca, “Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dedi.

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