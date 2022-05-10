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10 Mayıs 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 11:32:00

Konut destek paketlerinin detayları belli oldu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek. İşte ayrıntılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek. İşte ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıkladı.

Başkan Erdoğan`ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi`nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

DÖVİZ VE ALTININ SATANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50`si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.

İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50`si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

TOKİ`YE 30 MİLYAR LİRALIK FİNANS SAĞLANACAK

Düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ`ye 30 milyar liralık finans sağlanacak.

Sosyal konut projelerinin istismarını önlemek için de bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek.

Etiketler : konut sektörü TEŞVİK KREDİ EV TOKİ
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