Koç Holding'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

Koç Holding, son günlerde eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aile kurumunu tehlikeye attığı için tartışma konusu olan ve Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi hakkında Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte açıklamanın tamamı:

İstanbul Sözleşmesinin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.