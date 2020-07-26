Koç Holding'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
Türkiye, LGBT tezlerinin kabul edilmesinin zeminini hazırlayan 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı gündemine almışken Koç Holding'den tepki çekecek bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada "Ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi'ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz" denildi.
Koç Holding, son günlerde eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aile kurumunu tehlikeye attığı için tartışma konusu olan ve Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi hakkında Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İşte açıklamanın tamamı:
İstanbul Sözleşmesinin tarafı olmak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığın göstergesidir. Bu vesileyle ülkemizdeki herkesi ve tüm yetkili kurumları İstanbul Sözleşmesi’ni korumaya ve bağlı kalmaya davet ediyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.
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