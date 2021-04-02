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02 Nisan 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 09:00:00

Kızartmayı fazla yiyorsanız kolon kanseri riskiniz var

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Dünya üzerinde en yaygın 3 kanser türünden biri olan kolon kanseri, Türkiye'de her yıl yaklaşık 15 bin kişide görülüyor. Genellikle 50-70 yaş arasında görülen kolon kanserinde genetik yatkınlık kadar çevresel faktörler de etki gösteriyor.

Artık 40 yaş altında gençlerde de kolon kanseri görüldüğünü söyleyen Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar, "Tütsülenmiş etler, salam sosis gibi yiyecekler, aşırı kızartmalar, kırmızı et tüketiyor, düzenli egzersiz yapmıyor ve kilonuza dikkat etmiyorsanız risk altında olabilirsiniz. Yağdan zengin, posadan fakir beslenme alışkanlığı, fazla kilo, hareketsizlik, D vitamini eksikliği, sigara ve alkol kullanımı, ailede birinci derece akrabalarda kolon kanseri bulunması, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıkları kolon kanseri riskini artırır" dedi. Yüksek miktarda sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir" dedi.

BELİRTİLERİ

Kansızlık, halsizlik, yorgunluk

Ele gelen kitle

Rektal kanama

Dışkıda kan

Büyük abdest çapında incelme

Büyük abdest düzenin değişmesi

Tuvalete gidip rahatlayamama

15 günden uzun süren karın ağrısı

Erken tanı nasıl konulabilir?

Kolorektal kanser taramasında dışkıda gizli kan ve immunohistokimyasal testler kullanılmakla birlikte en yararlı yöntem kolonoskopik incelemedir. Hedef henüz polip aşamasında iken ameliyata gerek kalmadan kanser gelişebilecek polipleri kolonoskopi esnasında çıkartmak olmalıdır. Bu nedenle ailesinde kalınbağırsak kanseri olmayanlarda 45 yaşında ilk kolonoskopi ile tarama yapılmalı normal saptanması durumunda onar yıllık aralıklarla kolonoskopi tekrarlanmalıdır. Ailesinde kolon kanseri bulunan bireylerde ise kanserin ortaya çıktığı yaşın 10 yıl öncesi ilk kolonoskopi uygulanmalıdır.

Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Standart tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak ameliyat esnasında tümör ile birlikte bir miktar sağlam kolon dokusu ve etraf lenf bezlerinin çıkarılması hayati önem içermektedir. Uzun dönem sağ kalım, tümörün tekrar etmesi ya da uzak bölgelere yayılmasına etki eden cerrahi işlemi bu konuda deneyimli cerrahlarca uygulanmalıdır. Günümüzde laparoskopi yöntemi veya robotik cerrahi ile karında kesi yapmadan bu ameliyatlar yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik ameliyatların üstünlükleri arasında ameliyat sonrası ağrının çok daha az olması, hastanede yatış süresinin daha kısa sürmesi ve ameliyat yerinde çok az ya da hemen hiç iz bulunmaması yer almaktadır. Makata çok yakın tümörlerde ise ameliyat öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile kalın bağırsağın dışarı alınmasının önüne geçilebilmektedir.

ÖNERİLERİ İHMAL ETMEYİN

Neler tüketilmeli?

Yüksek miktarda sebze, meyve, özellikle kabuklu elma, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca doktorunuza danışarak yaşınıza göre günlük 1000 – 1200 mg kalsiyum ve D vitamini almalısınız.

Etiketler : kızartma kolon kanseri sağlıklı beslenme
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