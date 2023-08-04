Kitap kurdu Pembiş teyze

Nevşehir'de yaşayan 67 yaşındaki Pembiş Şahakalkan komşularıyla kısır günü yapmak yerine kütüphaneye gidiyor. Okuma yazma bilmeyen ablası için 7 yaşında sesli kitap okumaya başladığını anlatan Pembiş Teyze, neredeyse tüm zamanını kitaplarla geçiriyor.

EN İYİ DOSTU ONLAR OLDU

Nevşehir'de 67 yaşındaki Pembiş Şahakalkan'ın, okuma bilmeyen ablası sayesinde tanıştığı kitaplara olan tutkusu hala sürüyor. İlkokulda 7 yaşındayken, kendisinden 13 yaş büyük olan ve okuma bilmeyen ablasının istediği üzerine ona sesli kitap okumaya başlayan Pembiş Teyze, zamanla en iyi dostunun kitaplar olduğunu fark etti. Okuma alışkanlığı kazanmasına vesile olan ablasını geçen yıl kaybeden yaşlı kadın, "hayatıma anlam katıyor" dediği kitaplardan vazgeçemiyor.

TARLADA BAĞDA BİLE YANINDA

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi'nden iki haftada 5-6 kitap almasıyla kütüphane görevlilerinin de takdirini kazanan Pembiş Teyze'nin kitap tutkusu her geçen yıl daha da artıyor. Kütüphaneye giderken heyecanlandığını aktaran yaşlı kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ablam benden 13 yaş büyüktü ama onu okutmamışlar. Ben 7 yaşında okumaya başlayınca sesli olarak ablama sürekli okurdum. Bağa giderken yanımızda götürür, dinlenmeye oturunca kitap okurduk. Okumanın çok faydası var."

Pembiş Şahakalkan "Misafirliğe gitsem de yanımda götürürüm. 60 yılda binlerce kitap okumuşumdur. Kütüphaneyi evime götürmek istiyorum. 5-6 kitap alırım, eve götürüp 15 günde okuyup geri teslim ederim" dedi.