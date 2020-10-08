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08 Ekim 2020 Perşembe 10:12:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:24:00

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu bakın kim çıktı! Çoklu baroya neden karşı çıktıkları belli oldu

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da ‘Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme sonucu sağ kolunun kim olduğunu belirlendi. Terörist Aydınlı'nın en yakınındaki kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı’ kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor’ kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı’ olduğu tespit edilmişti. Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı’nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOKLU BAROYA NEDEN KARŞI ÇIKTILARI BELLİ OLDU

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, ‘Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar’ açıklamalarında bulunmuştu.

BARO AVUKATI TERÖRE HİZMET ETMİŞ

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, ‘örgüt’ diye kime hizmet ettiği, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.

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