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08 Ekim 2020 Perşembe 17:54:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 18:13:00

Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Demir etkisiz hale getirildi

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MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde özel güç sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde eli kanlı örgütün kritik bir ismini daha etkisiz hale getirdi.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

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