Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Kurum, " Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKIN ZAMANDA BU DÜZENLEMEYİ AÇIKLAYACAK"

Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, "Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" şeklinde konuştu.

"FIRSATÇILIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

KİRA ARTIŞLARINA YAKIN TAKİP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün bir araya geldi.

Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.